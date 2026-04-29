Dewa United Target Finis 4 Besar

Skuad Dewa United berlatih. Foto: dewaunited

jpnn.com - SERANG - Dewa United Banten FC akan menghadapi Persijap Jepara di Banten International Stadium, Rabu (29/4) malam WIB dengan satu misi jelas, yaitu menembus 4 Besar di akhir musim Super League 2025/2026.

Meski dihadapkan pada waktu persiapan yang singkat, skuad asuhan Jan Olde Riekerink justru menunjukkan sinyal percaya diri tinggi.

Pelatih asal Belanda itu menegaskan, kondisi tim saat ini jauh dari kata bermasalah. Sebaliknya, atmosfer positif di dalam tim menjadi modal penting untuk menjaga tren kompetitif mereka dalam perebutan papan atas klasemen.

“Kami memiliki waktu persiapan yang singkat, tetapi semua bisa diatasi. Saya rasa skuad ini dalam kondisi yang luar biasa, suasananya juga baik, dan saya senang dengan apa yang mereka tunjukkan,” ujar Riekerink.

Dia bahkan menolak menjadikan waktu sebagai alasan. Baginya, kesiapan tim tidak ditentukan oleh panjangnya latihan, melainkan oleh mentalitas dan kualitas yang sudah dibangun sepanjang musim.

"Waktu yang singkat tidak bisa menjadi alasan untuk tidak siap menghadapi pertandingan," tuturnya.

Saat ini, Dewa United yang berada di peringkat delapan dengan 44 poin berada dalam persaingan sengit bersama empat tim lain untuk memperebutkan posisi keempat. Situasi ini membuat setiap laga tersisa, termasuk melawan Persijap Jepara, bernilai sangat krusial.

Riekerink tak menutup kemungkinan timnya finis di 6 Besar, tetapi target utamanya jauh lebih ambisius.

