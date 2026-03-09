Dewa United Terkapar di Hadapan Pacific Caesar, Mental Juara Dipertanyakan

jpnn.com - Tim basket Dewa United Banten kembali menelan kekalahan saat menghadapi Pacific Caesar Surabaya dalam lanjutan IBL 2026.

Bertandang ke GOR Pacific Caesar, Surabaya, Minggu (8/3/2026), skuad asuhan Agusti Julbe harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 87-97.

Pada pertandingan ini, Dewa United sudah memainkan Troy Gillenwater, yang menggantikan peran Jordan Adams.

Namun, performa skuad Anak Dewa belum maksimal. Mereka tercatat melakukan 20 turnover yang berujung pada 32 poin bagi Pacific Caesar.

Pada laga ini, D. J. Cooper menjadi top skor Dewa United Banten dengan torehan 28 poin.

Sementara itu, Gillenwater menandai laga debutnya dengan mengemas 16 poin dan 10 rebound.

Adapun dari barisan pemain lokal, Rio Disi membuat 13 poin serta Erick Ibrahim Junior menambahkan 10 angka.

Pelatih Dewa United Banten Agusti Julbe menyoroti penyelesaian akhir timnya yang dinilai kurang optimal pada fase krusial pertandingan.