Dewa United Vs Madura United Malam Ini, Lihat, dari Tangan Lilipaly Muncul Besi, Ngeri
jpnn.com - SERANG - Klub bertabur bintang Dewa United bakal menjamu Madura United pada pekan ke-9 BRI Super League di Banten International Stadium, Serang pada Kamis (16/10) malam WIB.
Dewa United melakoni pekan ke-9 dengan modal tiga laga tak terkalahkan pada tiga pekan terakhir di liga, meski di pertandingan sebelumnya hanya imbang melawan Persebaya,
Melihat rekaman dan rangkuman latihan Dewa United di Instagram, tampak para pemain bintang sudah berkumpul, termasuk pemain Timnas Indonesia Ricky Kambuaya.
Kemudian ada Alex Martins, Egy Maulana Vikri, Stefano Lilipaly - yang tampak sangar dengan cakar besinya, Alexis Messidoro, dan lain-lain.
Andai bisa menaklukkan Madura United, Dewa United bakal masuk Top 3, memberi tekanan buat tim-tim papan atas. (ig/jpnn)
Jadwal Pekan ke-9 dan Klasemen BRI Super League
Pekan ke-9 dibuka dengan Dewa United vs Madura United malam ini, cek klasemen Super League.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ada Ancaman Serius di Sleman, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Waspadai PSBS Biak
- Striker Anyer Persib Andrew Jung Blak-blakan Soal Cuaca Panas Bandung
- Pelatih Persik Bilang Borneo FC dalam Tekanan
- Seru! Bayar Padel Pakai QRIS BRImo dapat Cashback Rp100 Ribu
- Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ingatkan Bahaya Tersembunyi dari PSBS Biak
- PSBS Biak vs Persib Bandung, Bojan Minta Timnya Tak Anggap Enteng Lawan