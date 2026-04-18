Dewa United vs Persib Bandung: Reuni Belanda di Banten

Persib Bandung merayakan salah satu gol, Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi ujian penting saat menyambangi markas Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Dewa United vs Persib akan digelar di Banten International Stadium, Senin (20/4/2026).

Duel ini dipastikan tak hanya soal perebutan poin, tetapi juga sarat cerita menarik di dalamnya.

Sorotan mengarah kepada bek sayap Persib Eliano Reijnders yang berpotensi berhadapan dengan sosok yang tidak asing baginya, yakni Ivar Jenner, gelandang Dewa United.

Keduanya pernah berada dalam satu tim saat berkarier di Belanda, tepatnya ketika menjalani masa di Jong FC Utrecht.

Eliano mengaku masih mengikuti perkembangan rekannya di Timnas Indonesia itu dan sesekali tetap menjalin komunikasi.

"Saya masih memperhatikan Ivar. Kami pernah bermain bersama di Belanda, jadi sesekali kami juga masih menjalin kontak," ucap Eliano.

Meski Dewa United masih tercecer di papan tengah, Eliano menilai klub berjuluk Banten Warriors itu bukan lawan yang mudah dikalahkan.

Ada kisah lama di balik duel Dewa United vs Persib Bandung pada pekan ke-28 BRI Super League.

