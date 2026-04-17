Dewa United Vs Persib: Reijnders Tak Sabar Menantang Jenner

jpnn.com - BANDUNG - Dua pemain yang sama-sama pernah meniti karier di Eredivisie, Eliano Reijnders dan Ivar Jenner, akan bertemu di pekan ke-28 Super League.

Eliano Reijnders dengan klub Persib Bandung, bakal bertandang ke markas Dewa United, yang menjadi rumah baru dari Ivar Jenner.

Dewa United vs Persib Bandung akan digelar di Banten International Stadium (BIS) pada Senin (20/4).

Eliano mengaku tidak sabar berjumpa dengan Ivar Jenner.

Adik kandung Tijjani Reijnders itu pernah satu klub dengan Jenner saat membela Utrech FC.

"Saya memantau Ivar (Jenner) karena saya bermain dengannya di Belanda, jadi, terkadang saya menjalin kontak dengannya," kata Eliano di Bandung, Jumat (17/4).

Dia menilai Dewa United adalah skuad mewah yang dihuni pemain-pemain berkelas. Selain Jenner, ada juga Rafael Struick, rekannya sesama di Timnas Indonesia.

"Mereka punya pemain-pemain bagus, juga ada beberapa pemain timnas, jadi akan menyenangkan bertemu mereka. Namun, kami hanya harus tetap fokus untuk pertandingan ini," tuturnya.