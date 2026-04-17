Dewa United vs Persib Tanpa Penonton, Bojan Hodak Merespons Begini

Suporter Bobotoh memenuhi tribune penonton pada pertandingan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Duel Dewa United vs Persib Bandung pada pekan ke-28 BRI Super League akan digelar tanpa penonton di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4).

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah preventif menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan.

Persib Bandung sebagai tim tamu melihat keputusan ini sebagai hal merugikan.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan bahwa timnya terbiasa tampil dengan dukungan suporter di stadion.

Dengan tidak adanya penonton di stadion, justru menekan para pemain saat bertanding.

Selain itu, Bojan menilai keputusan ini menguntungkan Dewa United sebagai tuan rumah.

Sebab, ujar dia, tim berjuluk Banten Warriors itu terbiasa bermain dengan situasi yang 'sepi'.

"Saya rasa Dewa sudah terbiasa bermain tanpa penonton. Menurut saya, ini justru keuntungan bagi mereka, bukan bagi kami," kata Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/4).

