Dewa United Vs Persija = Ranking ke-2 Vs Nomor 1, Krusial
jpnn.com - SERANG - Dewa United Banten FC punya peluang menahan laju Persija di klasemen Super League.
Superbig match pekan ke-8 di Banten International Stadium, Serang pada Sabtu (31/10) malam nanti tersebut memang krusial, terutama untuk tuan rumah Dewa United.
Saat ini Dewa United berada di peringkat kedua klasemen dengan mengoleksi 14 poin. Persija Jakarta di puncak dengan 18 poin. Sementara itu, empat tim di bawah Dewa United punya peluang menggusur (lihat klasemen).
Andai Dewa United gagal memenangi laga nanti, maka Persija makin jauh dan Dewa United sendiri bisa keluar dari papan atas (Top 6).
Pelatih Dewa United Osmar Loss menyadari laga nanti penting buat timnya.
"Persiapan kami berjalan cukup baik. Kami memiliki waktu untuk berlatih dan mempersiapkan diri. Ini merupakan pertandingan besar antara tim peringkat pertama dan kedua. Kami sangat antusias," tutur Osmar.
Dewa United menatap laga melawan Persija setelah menelan kekalahan pahit 0-4 dari Arema FC pada pekan sebelumnya.
Bisa jadi duel melawan Persija menjadi pelampiasan Dewa United.
Dewa United menjamu Persija Jakarta di pekan ke-8 Super League setelah kalah 0-4 dari Arema FC pekan lalu.
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