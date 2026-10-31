Dewa United Vs Persija: Ternyata Ini Isi Hati Stjepan Loncar

jpnn.com - SERANG - Gelandang serang Persija Jakarta Stjepan Loncar mengungkapkan isi hatinya menjelang timnya menantang tuan rumah Dewa United pada pekan ke-8 Super League.

Dewa United vs Persija dijadwalkan hadir di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10). Kick off pukul 19.00 WIB.

Stjepan mengaku sudah mengamati perjalanan Dewa United. Menurutnya Dewa United tim berkualitas.

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Dewa United kini berada di peringkat kedua klasemen, tepat di bawah Persija.

"Dewa United adalah tim yang sangat bagus. Mereka tahu bagaimana memainkan permainan. Saat ini, mereka juga berada di posisi kedua klasemen. Jadi, pertandingan kami tentu akan menjadi laga besar dan pastinya menarik,” tutur Stjepan seperti dipetik dari halaman Persija.

"Saya memperkirakan pertandingan akan berjalan sulit, tetapi kami sudah siap menghadapi mereka. Kami telah mempersiapkan diri dengan sangat baik dan tidak sabar untuk segera memulai pertandingan," imbuhnya.

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Stjepan pun berharap dapat melanjutkan kontribusi positifnya saat menghadapi Dewa United.

Hingga pekan ketujuh, gelandang asal Kroasia tersebut telah membukukan tiga gol dan dua assist dalam tujuh penampilan bersama Macan Kemayoran.