Dewa United Vs Persis 5-1, Messidoro 2 Kali Minta Maaf

Ilustrasi Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - SERANG – Dewa United berpesta gol pada pekan ke-15 Super League.

Menjamu si juru kunci Persis Solo di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (20/12) sore WIB, Dewa United menang 5-1.

Dua gol Dewa United didapat dari bunuh diri dua pemain Persis, yakni Kodai Tanaka (menit ke-17) dan Zanadin Fariz (83).

Tanaka membayar kesalahannya dengan mencetak gol dari titik putih penalti pada menit 45+4.

Tiga gol lainnya dari Dewa United lahir dari brace Alexis Messidoro, yakni di menit ke-20 dan 85, serta dari Alex Martin pada menit ke-14.

Messidoro tak merayakan golnya. Pemain Argentina yang dibesarkan Persis Solo itu mengirim gestur minta maaf setelah mencetak gol untuk Dewa United.

Tim bertabur bintang Dewa United berpesta gol ke gawang Persis Solo pada pekan ke-15 Super League.

