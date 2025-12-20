Dewa United Vs Persis 5-1, Messidoro 2 Kali Minta Maaf

jpnn.com - SERANG – Dewa United berpesta gol pada pekan ke-15 Super League.

Menjamu si juru kunci Persis Solo di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (20/12) sore WIB, Dewa United menang 5-1.

Dua gol Dewa United didapat dari bunuh diri dua pemain Persis, yakni Kodai Tanaka (menit ke-17) dan Zanadin Fariz (83).

Tanaka membayar kesalahannya dengan mencetak gol dari titik putih penalti pada menit 45+4.

Tiga gol lainnya dari Dewa United lahir dari brace Alexis Messidoro, yakni di menit ke-20 dan 85, serta dari Alex Martin pada menit ke-14.

Messidoro tak merayakan golnya. Pemain Argentina yang dibesarkan Persis Solo itu mengirim gestur minta maaf setelah mencetak gol untuk Dewa United.