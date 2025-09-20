menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Dewa United Vs PSBS Biak: Ada 3 Gol Cantik di Babak Pertama

Dewa United Vs PSBS Biak: Ada 3 Gol Cantik di Babak Pertama

Dewa United Vs PSBS Biak: Ada 3 Gol Cantik di Babak Pertama
Ilustrasi BRI Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - SERANG – Dewa United tampil gila di babak pertama laga melawan PSBS Biak, pada pekan ke-6 BRI Super League di Banten International Stadium, Sabtu (20/9) sore WIB.

Sempat kerepotan membongkar pertahanan tim tamu, Dewa United akhirnya mencetak tiga gol.

Tiga gol tersebut terbilang cantik.

Gol pertama di menit ke-28 dicetak Jaja Gomes, melalui tendangan akurat dari luar kotak penalti.

Gol kedua lahir pada menit ke-30 dari kaki Stefano Lilipaly, juga cantik dan akurat seperti gol Jaja. Menerima sodoran bola dari Ricky Kambuaya, Lilipaly tak berpikir dua kali untuk melepaskan tendangan first time.

Gol ketiga dari sundulan Alex Martins pada menit 45+1.

Tiga gol indah tercipta di babak pertama pertandingan Dewa United vs PSBS Biak di pekan ke-6 Super League.

