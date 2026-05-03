Dewa United Vs Semen Padang: Tim Kedua Terdegradasi Lahir Malam Ini?

jpnn.com - SERANG - Status tim terdegradasi dari Super League ke Championship musim depan sudah ada di pundak PSBS Biak.

PSBS 'mencari teman', dan satu tim lagi yang akan turun kasta bisa jadi lahir hari ini, yakni Semen Padang.

Dengan menyisakan empat laga, mengoleksi 20 poin, dan berjarak sembilan poin dari Madura United yang untuk sementara menghuni zona aman, Semen Padang wajib menang melawan tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium, Serang, Minggu (3/5).

Baca Juga: Dewa United vs Semen Padang Sarat Kepentingan

Andai hanya meraih hasil imbang apalagi kalah, Semen Padang tak bisa lagi mengejar koleksi poin Madura United di tiga laga sisa. Rekor head to head dengan Madura United tak berpihak ke Semen Padang.

“Persiapan melawan Dewa United berjalan lancar dan tentu tidak sama dengan saat melakoni laga home. Masih ada beberapa pemain yang belum bisa bermain lagi nanti karena cedera," ujar Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury.

"Namun, kami datang tetap dengan misi yang sama, yakni ingin melakukan yang terbaik di pertandingan,” imbuhnya. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-31 dan Klasemen Super League

ileague