jpnn.com - Pelatih Dewa United Osmar Loss mewaspadai kekuatan Persita Tangerang menjelang derbi Banten pada lanjutan kompetisi Super League 2026/27.

Pelatih kelahiran 3 Juli 1975 itu menilai Pendekar Cisadane -julukan Persita- tengah berada dalam performa terbaik.

Dari sembilan pertandingan yang telah dijalani, skuad asuhan Carlos Pena itu baru menelan satu kekalahan.

"Pertandingan besok akan menjadi laga yang sulit, seperti halnya pertandingan-pertandingan lain di liga ini. Sejak pertama kali datang ke sini, saya sudah memahami bahwa kompetisi di Indonesia sangat kompetitif dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi," kata Osmar.

"Kami tahu Persita merupakan tim yang menjalani musim dengan sangat baik. Mereka baru mengalami kekalahan pertama pada pertandingan pekan lalu," imbuhnya.

Meski Dewa United pernah mengalahkan Persita dalam beberapa laga uji coba dan I.League Cup 2026/27, Osmar Loss tetap tidak ingin meremehkan kekuatan lawannya.

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Juru taktik asal Brasil itu menyebut Pendekar Cisadane berpotensi memberikan kejutan pada pertemuan kali ini.

"Kami sudah mengetahui kekuatan-kekuatan utama mereka yang harus diwaspadai. Kami juga tahu bagaimana mengantisipasi dan mengendalikan permainan mereka," ujar Osmar.