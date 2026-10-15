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Dewan Energi Nasional Ungkap Program Nuklir RI Menunggu Tanda Tangan Presiden

Dewan Energi Nasional Ungkap Program Nuklir RI Menunggu Tanda Tangan Presiden
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Diskusi publik Economic Frontline membahas soal PLTN dan energi nuklir di Jakarta, Rabu (15/10). Foto: dok Economic Frontline

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan program pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Indonesia menunggu satu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Rancangan Peraturan Presiden tentang badan pelaksana program nuklir, NEPIO, sudah diajukan ke Presiden sejak September 2025.

Seperti diketahui pemerintah menargetkan lokasi PLTN pertama ditetapkan paling lambat 2027.

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“Kalau NEPIO sudah diterbitkan, berarti start go to nuclear,” kata Khalid dalam diskusi publik Economic Frontline di Jakarta, Rabu (15/10).

Adapun NEPIO adalah Nuclear Energy Program Implementing Organization, adalah lembaga yang kelak menjalankan program PLTN nasional.

Menurut Kholid, 16 dari 19 prasyarat kesiapan sudah dipenuhi. Tiga sisanya masih dikaji, salah satunya sertifikat lingkungan untuk lokasi di Bangka Belitung.

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“Ini menurut saya juga bagian dari kehati-hatian,” ujarnya.

Arah kebijakannya sudah tertulis. PP 79/2014 menempatkan PLTN sebagai pilihan terakhir, sedangkan PP 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional menargetkan kapasitas nuklir 35 sampai 42 GW pada 2060. 

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan program pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Indonesia menunggu satu tanda tangan Pre

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