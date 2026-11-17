jpnn.com, JAKARTA - Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) memperkuat pengawasan pelaksanaan proyek dan operasional perusahaan.

Tujuannya memastikan standar mutu, keselamatan, dan tata kelola diterapkan secara konsisten. Pengawasan langsung di lapangan dinilai penting untuk menjaga kinerja dan kualitas pekerjaan, terutama pada proyek strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Hal tersebut menjadi fokus Management Walkthrough (MWT) Dewan Komisaris ke tiga lokasi, yaitu Plant HK-SIS Marunda, Proyek New Priok Eastern Access (NPEA), dan Proyek MRT Jakarta Fase 2A CP 203. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada Jumat (6/11) lalu.

Kunjungan dipimpin Komisaris Utama Hutama Karya Denny Abdi.

Turut didampingi Komisaris Independen Wahyu Muryadi, Mudanto Hatta, dan Siti Jamaliah Lubis, serta Komisaris Mukri dan Akhmad Syamsuddin, serta Maulidya Indah Junica. Turut hadir Direktur Manajemen Risiko Hutama Karya Fatma Dewi Setyowati, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan GCG, serta Sekretaris Dewan Komisaris.

Peninjauan diawali di Plant HK-SIS Marunda yang dikelola oleh PT Semen Indogreen Sentosa (HK-SIS), bagian dari anak usaha Hutama Karya. HK-SIS memproduksi beton siap pakai (ready-mix) dan beton pracetak (precast) untuk kebutuhan konstruksi.

Dewan Komisaris meninjau proses produksi dan pengendalian mutu material sebagai fondasi kualitas pekerjaan konstruksi.