Dewan Komisaris Pertamina Berbagi Inspirasi di Sekolah Sekitar Area Operasi Perusahaan

jpnn.com, KARANGASEM - Pertamina terus berupaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia bagi masyarakat yang berada di sekitar area operasi perusahaan.

Komitmen tersebut juga didukung penuh oleh segenap jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero).

Sebagai wujud dari implementasi komitmen sekaligus kepedulian terhadap masa depan generasi penerus bangsa, jajaran Dewan Komisaris Pertamina hadir memberikan cerita inspirasif kepada siswa SDN Antiga, Kabupaten Karangasem, Kamis (28/5).

Kegiatan ini diharapkan menjadi pendorong semangat belajar, karena pendidikan adalah jembatan untuk meraih cita-cita.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan juga menanamkan nasionalisme serta menyampaikan rasa bangganya, bisa berjumpa dengan anak-anak generasi muda, calon pemimpin bangsa di sekolah yang berada di sekitar area operasi Integrated Terminal (IT) Manggis.

“Pertamina terus berupaya memberikan dukungan yang terbaik, sehingga para anak-anak ini bisa semakin belajar lebih baik lagi. Kami berharap apa yang diberikan bisa membuat mereka menjadi lebih cerdas, maju dan bisa menjadi seseorang yang hebat bagi bangsa,” kata Mochamad Iriawan.

Turut hadir dalam kunjungan itu Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono, Komisaris independen Pertamina Raden Adjeng Sondaryani, Komisaris Pertamina Nanik S. Deyang, Komisaris Pertamina Heru Pambudi, Komisaris Pertamina Laode Sulaiman sekaligus Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.