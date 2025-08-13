Dewan Komisaris Pertamina Tinjau Keandalan Operasi Fuel Terminal Ujung Berung

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga meninjau langsung keandalan operasi Fuel Terminal (FT) Ujung Berung, Bandung.

Kunjungan pada Selasa (12/8) itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan keandalan operasional dan penguatan tata kelola infrastruktur energi nasional secara langsung di lapangan.

Turut hadir dalam kunjungan ini antara lain anggota Dewan Komisaris Tina Talisa, Siti Zahra Aghnia, dan Andy Rachmianto, serta anggota Komite Dewan Komisaris Lucky Winara, dan Harri Fajri.

Dari jajaran manajemen, hadir Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Freddy Anwar, Group Head Operation, Moch Toriq, Pjs. Fuel Terminal Ujung Berung Manager Muhammad Fadlan, beserta seluruh tim manajemen PT Pertamina Patra Niaga dan Regional JBB.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Freddy Anwar menyampaikan FT Ujung Berung merupakan salah satu simpul penting dalam rantai distribusi energi di wilayah Jabar dan terus melakukan berbagai inisiatif penguatan, baik dari sisi infrastruktur maupun digitalisasi.

“Fuel Terminal Ujung Berung memiliki peran krusial dalam menjaga ketersediaan energi untuk wilayah Jawa Barat. Kami berkomitmen terus meningkatkan keandalan sistem distribusi serta memastikan setiap operasional berjalan sesuai standar keselamatan dan efisiensi,” ujar Freddy dalam keterangan resminya, Rabu (13/8).

Dalam kunjungan ini, para anggota Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim di lapangan dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas fungsi untuk mendukung tata kelola yang lebih baik, berkelanjutan, serta adaptif terhadap tantangan ke depan.

Anggota Dewan Komisaris, Andy Rachmianto menyampaikan kunjungan itu merupakan bentuk dukungan Dewan Komisaris kepada manajemen.