jpnn.com, PALEMBANG - Upah Minimum Kota (UMK) Palembang 2027 mengalami kenaikan sebesar 7,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan kenaikan tersebut, pekerja di Kota Palembang akan menerima upah minimum sebesar Rp4.487.593 mulai Januari 2027.

Besaran UMK tersebut telah disepakati seluruh anggota Dewan Pengupahan Palembang dalam rapat pada 19 November 2026.

Kesepakatan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk diproses sesuai ketentuan.

Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Palembang Farid Wajidi mengatakan kenaikan UMK 2027 merupakan hasil perhitungan dan pertimbangan Dewan Pengupahan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

"Dari berbagai perhitungan dan pertimbangan, UMK Palembang 2027 naik 7,03 persen atau menjadi Rp4.487.593," ungkap Farid, Selasa (24/11/2026).

Jika dibandingkan dengan UMK 2026 yang sebesar Rp4.192.837, terdapat kenaikan sebesar Rp294.756.

Presentase kenaikan tahun ini juga sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,05 persen.