JPNN.com » Nasional » Humaniora » Dewan Pers: Istana Harus Pulihkan Akses Liputan Wartawan CNN Indonesia

Dewan Pers: Istana Harus Pulihkan Akses Liputan Wartawan CNN Indonesia

Dewan Pers: Istana Harus Pulihkan Akses Liputan Wartawan CNN Indonesia
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pers turut merespons ID pers wartawan CNN Indonesia yang ditarik Istana atau Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres).

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat meminta BPMI Setpres memulihkan akses liputan wartawan tersebut.

“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Komaruddin, Minggu.

Selain itu, dia mengatakan BPMI Setpres untuk dapat memberikan penjelasan mengenai pencabutan kartu liputan Istana milik wartawan tersebut agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan istana.

“Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” katanya.

Sementara itu, dia berharap kejadian seperti yang dialami wartawan CNN Indonesia tersebut untuk tidak terulang di masa mendatang demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.

Sebelumnya, seorang wartawan CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis.

“Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus enggak, Pak?” tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).

Dewan Pers kecam Istana atau BPMI Setpres yang menarik ID pers wartawan CNN Indonesia.

