Dewan Syari’ah Kota Surakarta Gelar Lomba, Pawai, dan Upacara Bendera

jpnn.com, SURAKARTA - Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk meningkatkan rasa syukur sekaligus menanamkan semangat nasionalisme.

Dewan Syari’ah Kota Surakarta (DSKS) menggelar rangkaian perayaan yang meliputi perlombaan, pawai, renungan suci, hingga puncaknya upacara pengibaran bendera merah putih di halaman Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (17/8/2025).

Humas DSKS Endro Sudarsono menjelaskan tema HUT RI ke-80 tahun ini adalah “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Menurutnya, tema tersebut menegaskan bahwa kebersamaan menjadi dasar untuk mencapai tujuan bersama, kedaulatan bangsa berarti kekuasaan menentukan arah dan tujuan sendiri, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama pembangunan, dan Indonesia maju adalah tekad untuk berkembang di segala aspek kehidupan.

Upacara bendera turut dihadiri Danrem, Dandim, Kapolres, perwakilan pemerintah daerah, pimpinan serta pengurus DSKS, pimpinan Ponpes Al Mukmin, para santri, dan tamu undangan lainnya.

“Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DSKS dalam menggugah kesadaran kolektif masyarakat untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kebersamaan,” ujar Endro.

Dia menambahkan kehadiran Dewan Syari’ah Kota Surakarta dalam memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI diharapkan dapat memberikan bimbingan kepada umat agar semakin mencintai negeri ini.

“Kepada seluruh elemen umat Islam di Solo, mari bersatu dan maju bersama membangun bangsa Indonesia,” pungkasnya. (rhs/jpnn)