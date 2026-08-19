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Dewata Challenge Series 2026: Persib Hampir Tumbang, Ada Alasan Marc Klok Bangga

Dewata Challenge Series 2026: Persib Hampir Tumbang, Ada Alasan Marc Klok Bangga
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Gelandang sekaligus kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung menutup Dewata Challenge Series 2026 dengan kemenangan dramatis melawan Bali United.

Pangeran Biru mengalahkan sang tuan rumah dengan skor 3-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8/2026).

Hasil tersebut tidak diraih dengan mudah. Persib harus dua kali mengejar ketertinggalan sebelum memastikan kemenangan pada penghujung pertandingan.

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Jalannya Pertandingan

Brandon Wilson membawa Bali United memimpin pada menit ke-53. Marc Klok kemudian menghidupkan kembali peluang Persib melalui penalti semenit berselang.

Tuan rumah kembali berada di depan setelah Joao Ferrari mencetak gol pada menit ke-59. Persib baru mampu menyamakan skor lewat Balsa Sekulic pada menit ke-88.

Drama belum berakhir. Gabriel Mutombo mencetak gol kemenangan Persib dua menit kemudian sekaligus memastikan Maung Bandung mengakhiri turnamen dengan enam poin.

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Klok tidak hanya menjadi pencetak gol Persib. Gelandang sekaligus kapten Maung Bandung itu juga terpilih sebagai Player of the Match.

Menurutnya, kemampuan rekan-rekannya menjaga semangat ketika berada dalam situasi sulit menjadi hal yang paling berkesan dari pertandingan tersebut.

Dua kali tertinggal dari Bali United, Persib mampu membalikkan keadaan. Marc Klok menyoroti satu hal yang membuatnya bangga

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