Dewi: Berikan Afirmasi Proposional dalam Pengangkatan PPPK Menjadi PNS, Utamakan Keadilan

jpnn.com, JAKARTA - Forum PPPK PGRI Nasional menyambut baik wacana pemerintah membuka seleksi CPNS 2027.

Mereka juga mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memenuhi kebutuhan ASN dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengabdi kepada negara.

"Kami berharap proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan dengan informasi yang jelas mengenai formasi, persyaratan, mekanisme seleksi, serta kesempatan bagi PPPK," kata Ketua Forum PPPK PGRI Nasional Dewi Nurpuspitasari kepada JPNN, Selasa (15/9/2026).

Dewi mengingatkan bahwa PPPK khususnya guru dan tenaga kependidikan (tendik), bukanlah pelamar yang belum pernah mengikuti seleksi ASN.

Sebagian besar telah melalui seleksi dan uji kompetensi, bahkan ada yang mengikuti seleksi lebih dari satu kali sebelum diangkat menjadi PPPK.

Jika PPPK diberikan kesempatan mengikuti seleksi menuju PNS, seluruh pimpinan dan anggota Forum PPPK PGRI Nasional pada prinsipnya mendukung.

Namun, kata Dewi, mekanismenya perlu mempertimbangkan masa pengabdian, pengalaman, kompetensi, kinerja, serta proses seleksi yang telah dilalui sebelumnya.

"Kami tidak meminta keistimewaan, tetapi meminta keadilan dan afirmasi yang proporsional," ucapnya.