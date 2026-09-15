menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Dewi: Berikan Afirmasi Proposional dalam Pengangkatan PPPK Menjadi PNS, Utamakan Keadilan

Dewi: Berikan Afirmasi Proposional dalam Pengangkatan PPPK Menjadi PNS, Utamakan Keadilan

Dewi: Berikan Afirmasi Proposional dalam Pengangkatan PPPK Menjadi PNS, Utamakan Keadilan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Forum PPPK PGRI Nasional menyambut baik wacana pemerintah membuka seleksi CPNS 2027. Mereka juga mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memenuhi kebutuhan ASN dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengabdi kepada negara. Foto dok. Forum for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Forum PPPK PGRI Nasional menyambut baik wacana pemerintah membuka seleksi CPNS 2027.

Mereka juga mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memenuhi kebutuhan ASN dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengabdi kepada negara. 

"Kami berharap proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan dengan informasi yang jelas mengenai formasi, persyaratan, mekanisme seleksi, serta kesempatan bagi PPPK," kata Ketua Forum PPPK PGRI Nasional Dewi Nurpuspitasari kepada JPNN, Selasa (15/9/2026).

Baca Juga:

Dewi mengingatkan bahwa PPPK khususnya guru dan tenaga kependidikan (tendik), bukanlah pelamar yang belum pernah mengikuti seleksi ASN.

Sebagian besar telah melalui seleksi dan uji kompetensi, bahkan ada yang mengikuti seleksi lebih dari satu kali sebelum diangkat menjadi PPPK.

Jika PPPK diberikan kesempatan mengikuti seleksi menuju PNS, seluruh pimpinan dan anggota Forum PPPK PGRI Nasional pada prinsipnya mendukung.  

Baca Juga:

Namun, kata Dewi, mekanismenya perlu mempertimbangkan masa pengabdian, pengalaman, kompetensi, kinerja, serta proses seleksi yang telah dilalui sebelumnya. 

"Kami tidak meminta keistimewaan, tetapi meminta keadilan dan afirmasi yang proporsional," ucapnya.

Ketua Forum PPPK PGRI Nasional Dewi Nurpuspitasari minta pemberian afirmasi proporsional dalam pengangkatan PPPK menjadi PNS, utamakan keadilan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI