JPNN.com » Olahraga » Dewi Fortuna Jauh dari Timnas Voli Putra Indonesia di Final SEA Games 2025

Dewi Fortuna Jauh dari Timnas Voli Putra Indonesia di Final SEA Games 2025

Dewi Fortuna Jauh dari Timnas Voli Putra Indonesia di Final SEA Games 2025
Skuad Timnas voli putra Indonesia saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Thailand di Hua Mak Stadium, Bangkok, Jumat (19/12). Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi Priadiansyah

jpnn.com, JAKARTA - Dominasi Timnas voli putra Indonesia di SEA Games 2025 runtuh seusai di final menelan kekalahan dari Thailand.

Dalam laga yang digelar di Hua Mak Stadium, Bangkok, Jumat (19/12), tim asuhan Jeff Jiang itu kalah dengan skor tipis 2-3 (20-25, 25-16, 23-25, 25-23, 12-25).

Manajer Timnas voli putra Indonesia Adang Ginanjar mengapresiasi perjuangan Jasen Natanael Kilanta dan kolega.

Pria kelahiran 19 Juli 1967 itu menilai permainan skuad Garuda sudah maksimal dengan berjuang meraih kemenangan sampai gim kelima.

Dewi Fortuna tampaknya masih jauh dari Timnas voli putra Indonesia seusai di gim penentuan banyak peluang yang tidak bisa menjadi angka.

“Timnas voli putra Indonesia sudah berjuang maksimal dengan semangat yang tinggi. Pada laga ini, keberuntungan tidak ada di pihak kami,” kata Adang saat dihubungi JPNN.com, Jumat (19/12).

“Kami menjalani laga yang tidak mudah karena lawan juga bermain sangat baik,” ujar lulusan Akpol 1989 itu.

Pada laga ini, Rivan Nurmulki sejatinya menjadi topskor seusai finis dengan raihan 32 angka.

Dominasi Timnas voli putra Indonesia di SEA Games 2025 runtuh seusai di final menelan kekalahan dari Thailand, Jumat (19/12).

