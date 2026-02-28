Dewi Fortuna Menjauh Membuat Timnas Futsal Putri Gagal ke Final Piala AFF 2026

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan Timnas futsal putri Indonesia pada ajang Piala AFF 2026 terhenti saat menuju partai final.

Berlaga di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Sabtu (28/2) Novita Murni Piranti dan kawan-kawan menyerah dengan skor 2-3.

Pelatih Timnas futsal Indonesia Luis Estrela mengungkapkan bahwa perjuangan anak asuhannya di laga ini sudah maksimal.

Sepanjang laga sejatinya Srikandi Pertiwi mampu unggul terlebih dahulu sebelum akhirnya kalah di laga ini.

“Kami bermain dengan sangat baik di laga ini. Kami punya banyak kesempatan," katanya.

"Kadang setiap pertandingan tidak hanya butuh mencetak gol, tapi juga perlu keberuntungan,” ungkap pelatih asal Portugal itu.

Manajer kelahiran 27 Juni 1979 itu menilai skuad Garuda Pertiwi berjuang luar biasa untuk meraih kemenangan.

Wajar Australia tampil di Piala AFF dengan komposisi pemain sepak bola wanita sehingga mampu digdaya mengalahkan Vietnam (2-0) dan Myanmar (6-1).