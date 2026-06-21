Dewi Irawan Bantu Galang Donasi, Begini Respons Tio Pakusadewo

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tio Pakusadewo memberi tanggapan setelah sahabatnya, Dewi Irawan menggalang donasi untuk membantu biaya pengobatannya.

Dia mengatakan bahwa penggalangan bantuan tersebut murni inisiatif dari Dewi Irawan.

"Dewi Irawan berinisiatif, karena saya kontrak film masih banyak," kata Tio Pakusadewo saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Jumat (19/6).

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Pria berusia 62 tahun itu merasa Dewi Irawan prihatin melihat kondisi dirinya yang terbaring di rumah sakit dan tidak bisa bekerja.

Sementara itu, Tio Pakusadewo mempunyai kontrak dengan 4 judul film yang harus diselesaikan.

Atas dasar tersebut, Dewi Irawan pun meminta Tio Pakusadewo fokus pada penyembuhan penyakit dan tidak memikirkan pekerjaan.

"Gue carikan duit deh," ucap Tio Pakusadewo menirukan omongan kakak mendiang Ria Irawan itu.

Tio Pakusadewo lantas menyampaikan terima kasih atas bantuan Dewi Irawan.