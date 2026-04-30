Dewi Juliani Serap Aspirasi Warga Meranti soal Sekolah

jpnn.com, MERANTI - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Desa Kedabu Rapat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Warga menyampaikan kebutuhan terkait infrastruktur desa, akses jalan, kondisi sekolah, hingga honor guru.

Dewi mengatakan kegiatan reses menjadi momentum penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. “Saya hadir di sini untuk menyerap aspirasi masyarakat. Apa yang bisa saya perjuangkan, tentu akan saya perjuangkan,” kata Dewi di hadapan warga, Rabu (30/4).

Dalam dialog, warga juga menyampaikan kondisi tanggul desa yang membutuhkan perhatian karena berdampak pada aktivitas masyarakat dan lahan pertanian saat musim tertentu. Menanggapi hal itu, Dewi menyebut persoalan tanggul memerlukan koordinasi lintas instansi. Meski demikian, ia memastikan aspirasi warga tetap menjadi perhatian. “Masalah tanggul ini memang berkaitan dengan instansi teknis. Tetapi aspirasi bapak ibu saya terima, saya bawa, dan akan saya perjuangkan,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Bakal Renovasi 70 Ribu Sekolah di Indonesia Selama 2026

Selain itu, warga mengeluhkan akses jalan penghubung antarwilayah yang rusak dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Dewi meminta masyarakat menyiapkan proposal serta dokumen pendukung agar usulan tersebut dapat diproses lebih lanjut. “Nanti aspirasi ini sudah dicatat staf saya. Untuk tahap berikutnya perlu proposal dan kelengkapan persyaratan agar bisa kami tindak lanjuti,” kata dia.

Dalam sesi tanya jawab, perwakilan warga juga menyampaikan kondisi sekolah yang membutuhkan renovasi atap, meja, dan kursi rusak. Selain itu, warga meminta perhatian terhadap honor guru serta bantuan seragam pengajian. Menjawab hal itu, Dewi mengatakan usulan perbaikan sekolah akan dimasukkan dalam daftar perjuangan program berikutnya. “Karena ini menyangkut pendidikan anak-anak, tentu akan saya perjuangkan. Untuk bantuan seragam pengajian, nanti saya bantu secara pribadi dan akan dikoordinasikan dengan tim,” ujar Dewi.

Ia menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diperjuangkan sesuai kewenangan yang ada. “Ini sudah menjadi tugas saya dan akan saya perjuangkan semaksimal mungkin,” pungkas Dewi. (tan/jpnn)