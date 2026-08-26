Dewi Perssik Coba Hair Restoration Berbasis AI, Begini Kelebihannya

jpnn.com - Penyanyi sekaligus presenter Dewi Perssik menjalani perawatan rambut non-bedah berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Regrow Hair Clinic.

Teknologi tersebut digunakan untuk menganalisis kondisi kulit kepala dan folikel sebelum pasien mendapatkan treatment yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

Dalam perawatannya, Dewi Perssik menggunakan Regrow Serum dan Restore Serum sebagai bagian dari layanan restorasi rambut di klinik tersebut.

Berbeda dengan pendekatan perawatan rambut yang menggunakan treatment seragam, Regrow Hair Clinic melakukan pemeriksaan kondisi kulit kepala dan folikel terlebih dahulu.

Hasil analisis berbasis AI kemudian menjadi salah satu dasar dalam menentukan jenis perawatan yang dinilai sesuai untuk setiap pasien.

Menurut Dewi, perawatan di Regrow Clinic hanya perlu datang sekali untuk melakukan perawatan Regrow Serum dan Restore Serum.

Rasanya kulit kepala jadi sehat dan rambut tumbuh lebat.

Hair Specialist sekaligus pemilik Regrow Hair Clinic, Shirley Andrianus, mengatakan kondisi rambut dan kulit kepala setiap orang berbeda. Karena itu, menurut dia, personalisasi menjadi bagian penting dalam menentukan perawatan.