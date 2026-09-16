Dewi Sartika: Semangat Perubahan AHY Harus Jadi Energi Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai tidak sekadar menyampaikan gagasan politik, tetapi membawa pesan mengenai arah perjuangan partai dalam menjawab kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Sekretaris Badiklat DPP Partai Demokrat Dewi Sartika mengatakan pidato AHY menjadi pengingat bahwa politik tidak boleh berhenti pada narasi dan pernyataan.

Namun, harus diterjemahkan melalui sikap serta langkah nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pidato politik AHY bukan sekadar rangkaian kata, tetapi sebuah pesan tentang arah, harapan dan masa depan bangsa,” kata Dewi melalui keterangannya pada Rabu (16/9).

Menurut dia, dengan ketegasan visi dan semangat perubahan bahwa setiap gagasan yang disampaikan menjadi pengingat kalau politik harus hadir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Dan, tentunya membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Sebab, Dewi menyampaikan tantangan politik ke depan membutuhkan sikap yang tegas sekaligus kemampuan untuk melihat persoalan bangsa secara jernih.

Karena itu, ketegasan dalam menentukan sikap, kejernihan dalam berpikir, serta keberanian mengambil langkah menjadi penting dari pesan yang disampaikan AHY.