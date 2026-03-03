Dewi Yustisiana DPR Minta Pertamina Mitigasi Dampak Perang Amerika-Israel Vs Iran Terhadap Pasokan Minyak dan LPG

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dewi Yustisiana meminta PT Pertamina (Persero) melakukan langkah mitigasi menyeluruh untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel vs Iran terhadap stabilitas pasokan energi nasional, khususnya minyak mentah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Menurut Dewi, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok energi global, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu pusat produksi minyak dunia dan jalur distribusi strategis.

Gangguan terhadap produksi maupun pelayaran dapat memicu volatilitas harga minyak mentah dan LPG, sementara Indonesia masih memiliki ketergantungan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Indonesia harus memastikan langkah antisipatif dilakukan sejak dini agar pasokan dalam negeri tetap aman dan harga tidak bergejolak, terutama untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Legislator asal daerah Sumsel II itu dalam keterangannya pada Selasa (3/3/2026).

Mekanisme pembelian minyak mentah oleh Pertamina, termasuk dari Saudi Aramco, dilakukan melalui skema business to business (B to B) dengan skema tersebut kontrak bersifat komersial antar korporasi sehingga manajemen risiko, fleksibilitas pasokan serta pengaturan jadwal pengiriman menjadi aspek krusial dalam menghadapi dinamika geopolitik.

Dewi juga mendorong Pertamina memperkuat diversifikasi sumber pasokan, menjaga kecukupan cadangan operasional minyak dan LPG, serta memastikan distribusi berjalan lancar, terutama untuk LPG 3 kilogram yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga internasional.

Dia menegaskan Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan kesiapan dan respons cepat dalam menjaga ketahanan energi nasional.

“Situasi global ini menjadi pengingat bahwa ketahanan energi harus diperkuat melalui tata kelola yang adaptif, diversifikasi pasokan, dan peningkatan kapasitas dalam negeri,” pungkas Dewi.(fri/jpnn)



