Dexa Group Raih IHYA 2026 dari Kemenperin

jpnn.com, JAKARTA - PT Ferron Par Pharmaceuticals, bagian dari Dexa Group, meraih Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2026 dari Kementerian Perindustrian RI untuk kategori Perusahaan Industri Besar, Subkategori Farmasi dan Obat Tradisional Terbaik.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi Dexa Group dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Hingga saat ini, seluruh fasilitas produksi dan produk Dexa Group telah tersertifikasi halal.

IHYA 2026 menjadi bagian dari perjalanan Dexa Group dalam menjaga standar halal dan kualitas, beradaptasi terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan industri, serta terus memperkuat kapabilitas untuk mendukung daya saing di pasar nasional dan global.

“Sertifikasi itu bukan tujuan akhir. Pelaku industri juga harus memiliki kapasitas produksi yang baik dan akses pasar yang semakin luas, khususnya pasar-pasar internasional,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dexa Group telah mengimplementasikan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sejak 2019. Hingga saat ini, lebih dari 1.800 SKU produk serta seluruh fasilitas produksi Dexa Group telah tersertifikasi halal.

“Kami sangat bersyukur Dexa Group yang tahun ini diwakili oleh PT Ferron mendapatkan penghargaan IHYA dari Kemenperin. Ini sebagai bukti bahwa Dexa Group menjadi salah satu pionir dalam industri halal, khususnya di industri farmasi. Ini juga menjadi bentuk pembuktian bahwa apa yang telah kita usahakan mendapat apresiasi dari pemerintah,” ucap Direktur Utama PT Ferron Par Pharmaceuticals Benny Sutisna Suwarno.

Menurut Benny, implementasi sistem jaminan produk halal di Dexa Group bukan dilakukan sebagai respons sesaat terhadap regulasi, melainkan telah dibangun secara bertahap dan konsisten sejak tujuh tahun lalu.