Dexa Medica Kembali Menggelar Cek Segitiga Gratis, 73% Peserta Terdeteksi Penyakit Kronis

jpnn.com, BANDUNG - Dexa Medica melalui Corporate Social Initiative Dharma Dexa bekerja sama dengan RS Al Islam Bandung menggelar program skrining kesehatan gratis Cek Segitiga di Lapangan Gasibu, Bandung pada Minggu, (18/5).

Dari program tersebut, sebanyak 557 warga Bandung turut berpartisipasi dan 73% peserta memiliki potensi risiko terhadap salah satu dari tiga penyakit kronis yakni hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi.

dr. Iman Nurrachman dari RS Al Islam Bandung berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara rutin, karena terbukti efektif dalam mendeteksi penyakit yang selama ini tersembunyi.

"Ini inisiatif yang positif dan perlu dilakukan rutin. Tadi setelah saya periksa juga, dengan adanya acara ini banyak sekali orang-orang yang terdeteksi penyakit baru, ada yang diabetes, ada yang darah tinggi. Awalnya mereka merasa sehat-sehat saja, tapi setelah diperiksa di sini, hasilnya menunjuk ke arah tertentu seperti darah tinggi dan gula,” jelas dr. Iman.

Menurut Marketing Communication Associate Manager Dexa Medica Dhandy Dwi Yustica, kegiatan ini menjadi upaya konsistensi Dexa Medica dalam mendukung agenda nasional di bidang pencegahan penyakit tidak menular, sekaligus memperluas akses layanan kesehatan preventif dan edukatif ke masyarakat luas, terutama kelompok usia produktif.

“Ini adalah titik keempat di tahun 2025. Dexa Medica terus konsisten mendukung program pemerintah untuk melaksanakan skrining kesehatan, dan kita mempunyai visi misi untuk tetap berdekatan dengan konsumen,” ujar Dhandy.

Sementara itu, Manager Dharma Dexa Mateus Ramidi, menyampaikan program ini akan terus hadir menjangkau masyarakat secara konsisten dengan pendekatan yang praktis dan berdampak langsung.

“Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, seperti melakukan cek kesehatan. Lewat Dharma Dexa, kami ingin menjadi bagian dari perubahan itu, mewujudkan Expertise for the Promotion of Health secara nyata,” tutur Mateus.