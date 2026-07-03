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DFB Umumkan Nagelsmann Mundur, Juergen Klopp Jadi Target Utama Pelatih Baru Jerman

DFB Umumkan Nagelsmann Mundur, Juergen Klopp Jadi Target Utama Pelatih Baru Jerman
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DFB mengumumkan Julian Nagelsmann mundur dari jabatannya sebagai pelatih Jerman. Kini federasi dengan mendekati Klopp untuk menjadi nahkoda baru. Foto: REUTERS/Pilar Olivares.

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) langsung bergerak mencari nakhoda baru Timnas Jerman setelah resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan Julian Nagelsmann

Nama Juergen Klopp kini menjadi target utama untuk mengisi kursi pelatih Die Mannschaft.

Dalam pernyataan resminya, DFB menyebut pihaknya segera membuka pembicaraan dengan Klopp. 

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Mantan manajer Liverpool itu diklaim telah memberikan sinyal positif untuk menangani Timnas Jerman.

"Terkait penunjukan pelatih baru, pimpinan DFB kini akan berupaya melakukan pembicaraan dengan Juergen Klopp. Ia telah mengisyaratkan kesediaannya untuk mengambil posisi tersebut," tulis DFB.

Perburuan pelatih baru dilakukan setelah DFB memutuskan mengakhiri masa jabatan Julian Nagelsmann, meski kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga 2028. 

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Keputusan itu diambil menyusul kegagalan Jerman di Piala Dunia 2026 setelah tersingkir secara dramatis dari Paraguay melalui adu penalti pada babak 32 besar.

Presiden DFB Bernd Neuendorf tetap memberikan apresiasi kepada Nagelsmann atas dedikasinya sejak menangani Timnas Jerman pada September 2023.

DFB mengumumkan Julian Nagelsmann mundur dari jabatannya sebagai pelatih Jerman. Kini federasi dengan mendekati Klopp untuk menjadi nahkoda baru.

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