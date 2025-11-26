DFSK dan Pegadaian Berkolaborasi, Hadirkan Pembiayaan Kendaraan Berbasis Syariah

jpnn.com, TANGERANG - PT Sokonindo Automobile pemegang merek DFSK di Indonesia memperluas akses pembiayaan bagi konsumennya melalui kerja sama dengan PT Pegadaian.

Kolaborasi itu diperkuat dengan melakukan pendatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua perusahaan yang digelar di sela acara GJAW 2025 di ICE, BSD, Tangerang pada Rabu (26/11).

Adanya pendatangan itu menjadikan DFSK sebagai perusahaan otomotif roda empat pertama yang menjalin kerja sama pembiayaan kendaraan dengan Pegadaian.

Kesepatan strategis itu memperluas pembiayaan syariah kepada konsumen perorangan, pelaku usaha, hingga UMKM untuk mengadopsi armada kendaraan yang efisien, modern, dengan energi terbarukan.

Pegadaian akan menawarkan program pembiayaan berbasis syariah untuk pembelian kendaraan DFSK dan Seres.

Dengan jaringan Sokonindo mencapai 80 dealer di sejumlah wilayah dan lebih dari 4.800 outlet Pegadian di seluruh Indonesia, kerja sama itu diharapkan mendorong penetrasi kendaraan listrik sekaligus memperkuat ekosistem mobil ramah lingkungan.

“Penandatanganan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen kami mendukung elektrifikasi dan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia,” ujar Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin.

Dia menambahkan adanya kerja sama dengan Pegadaian konsumen akan mendapatkan sejumlah keuntungan, mulai dari proses persetujuan lebih cepat, pilihan tenor beragam, hingga skema pembiayaan yang menyesuaikan kebutuhan individu hingga operasional berbagai skala usaha.