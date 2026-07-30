DFSK Umumkan Harga E5 Plus di GIIAS 2026, Tak Sampai Rp 500 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Sokonindo Automobile mengumumkan harga DFSK E5 Plus dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (29/7).

Selama pameran berlangsung, DSFK E5 Plus dibanderol dengan harga spesial Rp479.000.000 (OTR Jakarta) atau lebih murah Rp 20 juta dari harga normal.

Setelah pameran otomotif selesai, harga DFSK E5 Plus akan kembali normal, yaitu Rp 499 juta.

Pengumuman harga itu menandai dimulainya penjualan resmi SUV Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) terbaru DFSK yang mengantongi lebih dari 1.200 pre-booking sejak program pemesanan dibuka sebelum peluncuran.

President of DFSK, Amy Gong mengatakan peluncuran DFSK E5 PLUS di Indonesia merupakan tonggak penting dalam perjalanan global DFSK menuju era mobilitas energi baru.

Indonesia adalah salah satu pasar strategis DFSK dan berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan nilai nyata bagi pelanggan.

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"Melalui E5 PLUS, kami ingin menawarkan solusi mobilitas yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kenyamanan maupun kepraktisan dalam penggunaan sehari hari," ujar Amy Gong.

DFSK E5 Plus menghadirkan kombinasi teknologi elektrifikasi dengan berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan pengalaman berkendara.