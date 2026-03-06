Dharma Jaya Buka Kandang Sapi Baru di Ciangir, Daya Tampung Capai 1.000 Ekor
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perumda Dharma Jaya berencana membangun kandang sapi baru di kawasan Ciangir.
Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penampungan sapi hidup.
Fasilitas tersebut ditargetkan mampu menampung hingga seribu ekor sapi pada tahap awal.
Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan pembangunan kandang tersebut menjadi solusi atas keterbatasan lahan yang saat ini dimiliki perusahaan daerah tersebut.
Menurut dia, pada 2026 pihaknya menargetkan pemasukan sapi hidup hingga 10.000 ekor.
Namun, kuota yang diberikan Kementerian Pertanian (Kementan) hanya 7.500 ekor.
“Dari 7.500 itu, dengan kondisi Dharma Jaya yang sekarang, kami baru bisa mendatangkan sekitar 3.119 ekor. Bukan karena takut tidak laku, tapi karena keterbatasan tempat,” ucap Raditya di Jakarta Pusat, pada Kamis (5/3).
Dia menjelaskan Dharma Jaya sebenarnya memiliki lahan seluas 12 hektare di Serang yang secara kapasitas mampu menampung hingga 5.000 ekor sapi.
