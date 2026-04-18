Dharma Santi 2026, Prabowo Mengapresiasi Komitmen Umat Hindu dalam Menjaga Persatuan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat merayakan Dharma Santi Tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu di Indonesia.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama Pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Merayakan Dharma Santi Tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu di Tanah Air,” ucap Prabowo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (17/4).

Prabowo menyampaikan penghormatan kepada umat Hindu di seluruh tanah air, sberta mengajak untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Besar.

“Sebagai Insan yang bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati Dharma Santi Tahun 2026, Tahun Baru Saka 1948, dalam keadaan sehat dan penuh semangat kebersamaan dan kedamaian,” kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa Dharma Santi merupakan momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dia pun menekankan pentingnya semangat harmoni dan persatuan pascaperayaan Nyepi serta nilai luhur dalam kehidupan.

“Setelah Nyepi, kita melangkah bersama dalam semangat harmoni, kedamaian, dan persatuan. Nilai Tat Twam Asi, hidup saling menghormati dan hidup seimbang adalah kekuatan bangsa kita,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan keyakinannya terhadap kontribusi umat Hindu dalam menjaga harmoni sosial dan persatuan nasional.