Dhika Aura Farming Meriahkan Wisuda ke-71 Unilak

Dhika Aura Farming Meriahkan Wisuda ke-71 Unilak

Rektor Unilak Junaidi memperagakan tarian aura farming bersama dengan Dikha. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Suasana haru dan bahagia mewarnai prosesi Wisuda Program Sarjana ke-71 dan Pascasarjana ke-21 Universitas Lancang Kuning (Unilak) yang digelar di Labersa Hotel & Convention Center, Rabu (29/10).

Ditambah momen bersejarah bagi 1.341 lulusan itu semakin meriah dengan kehadiran sosok fenomenal asal Kuantan Singingi Dhika Aura Farming, bocah joki jalur yang viral di dunia maya.

Kehadiran Dhika sontak menjadi sorotan seluruh peserta dan tamu undangan.

Bocah yang dikenal karena aksi lincahnya di arena Pacu Jalur Kuantan Singingi itu tampil percaya diri mengenakan pakaian khas Melayu Kuansing bermotif Tengkuluk Barombai berwarna hitam dengan lis kuning dan merah, lengkap dengan tanjak di kepala.

Busana itu sama dengan yang dikenakannya saat bertemu pembalap dunia Marc Marquez di ajang MotoGP Mandalika 2025 lalu.

Dhika tampil tidak sekadar hadir, tetapi juga menghibur.

Dalam salah satu sesi, bocah yang kini menjadi ikon budaya Kuantan Singingi itu menampilkan tarian randai pacu jalur di atas panggung.

Aksi spontan Dhika ini langsung diikuti oleh Rektor Unilak, Prof. Junaidi, para anggota senat, serta para wisudawan dan wisudawati yang larut dalam suasana gembira.

