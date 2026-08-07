DHL Dukung Peningkatan Kesiapan Kerja Anak Muda lewat GoTeach dan UPGRADE

jpnn.com, JAKARTA - DHL Group terus mendukung peningkatan kesiapan kerja generasi muda Indonesia melalui program GoTeach dan inisiatif UPGRADE.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengatakan GoTeach, salah satu program unggulan tanggung jawab sosial DHL Group untuk membantu generasi muda meningkatkan kesiapan kerja.

“Mereka akan mendapatkan pendampingan, bimbingan karier, pengembangan keterampilan, dan paparan langsung ke lingkungan kerja,” ungkap Ahmad di Jakarta, Jumat (7/8).

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Program ini dijalankan secara global sejak 2010 dan hadir di Indonesia sejak 2014 melalui kemitraan dengan SOS Children's Villages Indonesia.

Kali ini, dalam Youth Speak Forum (YSF) di Jakarta, para peserta muda dari SOS Children's Villages Jakarta dan Lembang berkesempatan berinteraksi langsung dengan para profesional dari berbagai industri, memperluas wawasan mengenai karier masa depan, serta memperoleh pemahaman mengenai keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini.

Para peserta tersebut juga merupakan penerima manfaat program GoTeach dari DHL.

"Berinteraksi secara langsung dengan generasi muda membantu kami memahami lebih baik peluang dan tantangan yang mereka hadapi,” ungkap Ahmad.

Lebih lanjut, dia menjelaskan sejak diluncurkan di Indonesia, GoTeach telah menjangkau lebih dari 2.000 anak muda melalui sedikitnya 55 kegiatan yang berfokus pada pengembangan keterampilan kerja dan kesiapan karier.