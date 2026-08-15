DHL Express Luncurkan Fitur Identifikasi Barang Berbasis AI

jpnn.com, JAKARTA - DHL Express, penyedia layanan ekspres internasional meluncurkan fitur identifikasi barang berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengatakan fitur ini menjadi yang pertama di industri pengiriman ekspres global.

DHL memanfaatkan teknologi computer vision untuk menganalisis foto barang yang diunggah pelanggan dan secara instan menghasilkan deskripsi barang yang akurat serta sesuai dengan persyaratan kepabeanan.

Baca Juga: DHL Dukung Peningkatan Kesiapan Kerja Anak Muda lewat GoTeach dan UPGRADE

“Inovasi ini menyederhanakan salah satu tahapan paling kompleks dalam pengiriman internasional sehingga menjadi lebih mudah dan praktis bagi pelanggan,” ujar Ahmad Mohamad di Jakarta, Sabtu (15/8).

Seiring semakin banyaknya pelaku usaha Indonesia yang mencari peluang pertumbuhan di pasar internasional, kemampuan untuk memberikan informasi pengiriman yang akurat sejak awal menjadi semakin penting.

Oleh karena itu, kata Ahmad, peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen DHL Express dalam menyederhanakan pengiriman lintas negara melalui inovasi yang praktis dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

“Selama ini, penyusunan deskripsi barang yang memenuhi persyaratan kepabeanan kerap membutuhkan pengetahuan khusus serta pemilihan kata yang tepat,” jelas Ahmad.

Berbekal mengintegrasikan teknologi AI ke dalam proses pemesanan pengiriman, DHL Express menghilangkan kerumitan tersebut, meningkatkan kualitas data, mengurangi risiko keterlambatan, serta membuat pengiriman internasional menjadi lebih mudah dan andal bagi pelanggan dengan berbagai tingkat pengalaman.