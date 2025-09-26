DHL Express Sesuaikan Tarif Mulai 1 Januari 2026
jpnn.com, JAKARTA - Penyedia layanan ekspres internasional terkemuka di dunia, DHL Express mengumumkan penyesuaian harga yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026.
"Kami tetap berkomitmen untuk membantu pelanggan menghadapi kompleksitas lanskap perdagangan global, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan geopolitik belakangan ini," ujar Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad dikutip Jumat (26/9).
Ahmad menjelaskan melalui penyesuaian harga tahunan ini, pihaknya berupaya untuk terus memperkuat ketahanan dan fleksibilitas jaringan.
“Sehingga kami dapat tetap memberikan dukungan yang konsisten bagi bisnis pelanggan, meskipun di tengah berbagai faktor eksternal yang mungkin terjadi," kata dia.
Dia juga mengungkapkan DHL Express secara rutin melakukan penyesuaian harga setiap tahun dengan mempertimbangkan.
Salah satunya, fluktuasi nilai tukar rupiah, inflasi, serta biaya administratif yang berkaitan dengan regulasi dan keamanan.
Langkah-langkah tersebut secara rutin diperbarui oleh otoritas nasional dan internasional di sekitar 220 negara dan wilayah yang menjadi bagian dari jaringan layanan DHL Express.
"Besaran penyesuaian harga akan berbeda-beda di setiap negara, disesuaikan dengan kondisi pasar lokal yang berlaku," pungkas Ahmad.(mcr10/jpnn)
Penyedia layanan ekspres internasional terkemuka di dunia, DHL Express mengumumkan penyesuaian harga yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- DHL Express Masuk 3 Besar Best Workplaces in Asia
- Wagub Sumsel: Operasi Pasar Murah Jadi Bukti Gotong Royong Kendalikan Harga & Inflasi
- Mulai 14 September, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 3 Beroperasi Tanpa Tarif
- Mendagri Apresiasi Kesigapan Herman Deru Mengantisipasi Peristiwa Pascademo di Sumsel
- Harga Beras Naik dari Penggilingan hingga Eceran, Simak Catatannya
- BSKDN Kemendagri & BP2D Jabar Bersinergi Atasi Inflasi dan Kebijakan Daerah