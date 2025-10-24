DHL Express & UOB Indonesia Bersinergi Tekan Emisi GRK lewat GoGreen Plus
jpnn.com, JAKARTA - UOB Indonesia memanfaatkan layanan GoGreen Plus dari DHL Express Indonesia untuk mengurangi sekitar 80 persen emisi gas rumah kaca (GRK) dari pengiriman internasional.
Senior Technical Advisor, DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad menyampaikan GoGreen Plus merupakan solusi pertama di sektor logistik ekspres global yang memungkinkan pelanggan menggunakan bahan bakar penerbangan ramah lingkungan (SAF) untuk mengurangi emisi terkait pengiriman mereka.
Ahmad menyebut kemitraan dengan UOB selain mengurangi emisi karbon juga mempercepat pencapaian target keberlanjutan.
“Kami bangga mendukung UOB dalam perjalanan keberlanjutannya,” ujar Ahmad dikutip, Jumat (24/10).
Ahmad menjelaskan melalui GoGreen Plus, kami menawarkan solusi terukur dan terverifikasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor logistik.
“Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama kami dalam mendukung target iklim nasional Indonesia serta target net zero DHL Group pada 2050," kata dia.
President Director UOB Indonesia Hendra Gunawan menambahkan sebagai bagian dari UOB Group, UOB Indonesia berkomitmen mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.
"Kemitraan dengan DHL menunjukkan langkah nyata kami dalam mengurangi emisi karbon, baik di operasional kami maupun bagi nasabah," ujar Hendra.
