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Di Acara Maulid, Dadiyono Mendorong Warga Peduli Pemilahan Sampah

Di Acara Maulid, Dadiyono Mendorong Warga Peduli Pemilahan Sampah
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Anggota DPRD DKI Jakarta Dadiyono menyosialisasikan aturan pemilahan sampah kepada warga dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H yang digelar Komunitas Ojolali NU Ranting NU Grogol Selatan, Minggu (13/9/2026). Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Dadiyono menyosialisasikan aturan pemilahan sampah kepada warga dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H yang digelar Komunitas Ojolali NU Ranting NU Grogol Selatan, Minggu (13/9).

Kegiatan tersebut berlangsung di kediaman Dr. KH. M. Wahib, M.H., M.Si., di Jalan Kangkung RT 12/11, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta. Acara turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Dadiyono menjelaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pemilahan sampah dari sumbernya.

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Dadiyono juga memaparkan ketentuan terkait pemilahan sampah yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta.

“Pemilahan sampah harus menjadi kebiasaan bersama karena pengelolaan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting sejak sampah dihasilkan,” ujar Dadiyono. 

Sosialisasi tersebut melengkapi penyampaian Sekretaris Kelurahan Grogol Selatan, Shaugi, yang mengingatkan warga mengenai pentingnya memilah sampah berdasarkan jenisnya.

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Sampah yang perlu dipilah meliputi sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta residu.

Dadiyono menilai edukasi mengenai aturan pemilahan sampah perlu terus dilakukan di tingkat masyarakat.

Dalam acara Maulid Nabi, Dadiyono mengajak warga Grogol Selatan peduli dan tertib memilah sampah.

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