menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Di Ambang Kematian 2, Nayla Purnama Bicara Soal Persiapan

Di Ambang Kematian 2, Nayla Purnama Bicara Soal Persiapan

Di Ambang Kematian 2, Nayla Purnama Bicara Soal Persiapan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Nayla Purnama di kantor MVP Pictures, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (12/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Nayla Purnama akan membintangi film horor yang berjudul Di Ambang Kematian 2.

Dalam film garapan Azhar Kinoi Lubis itu, dia berperan sebagai Laras, bungsu dari dua bersaudara yang ceria dan sayang keluarga.

Menariknya, karakter Laras diceritakan sebagai seorang atlet renang. Hal tersebut ternyata menjadi tantangan baru bagi Nayla Purnama.

Baca Juga:

"Satu yang menarik dari aku adalah tantangan baru lagi buat aku, Laras ini adalah seorang atlet renang. Atlet renang. Jadi, aku cukup ada lah persiapan ini lumayan latihan berenang, makanya sudah mulai kelihatan nih kulitnya," kata Nayla Purnama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Selebritas berusia 19 tahun itu mengaku sempat memerankan karakter sebagai seorang atlet renang dalam film terdahulu.

Pengalaman tersebut seolah menjadi momen penyegaran kembali ingatan sekaligus keterampilannya di dalam air. Meski demikian, Nayla Purnama tetap harus menjalani sesi latihan dari awal.

Baca Juga:

"Di film sebelumnya pun aku sudah sempat dapat karakter jadi atlet renang. Jadi sebenarnya ini kayak, walaupun itu filmnya 6 tahun atau 7 tahun yang lalu, jadi ini rasanya kayak refresh moment lagi buat aku dan harus latihan lagi, lagi-lagi dari nol," jelasnya.

Nayla Purnama mengatakan bahwa latihan renang yang dilakukannya tidak terlalu intens karena porsi adegan renang dalam film tidak begitu banyak.

Aktris Nayla Purnama bakal membintangi film horor Di Ambang Kematian 2. Dia berperan sebagai Laras.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI