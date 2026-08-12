Di Ambang Kematian 2, Nayla Purnama Bicara Soal Persiapan
jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Nayla Purnama akan membintangi film horor yang berjudul Di Ambang Kematian 2.
Dalam film garapan Azhar Kinoi Lubis itu, dia berperan sebagai Laras, bungsu dari dua bersaudara yang ceria dan sayang keluarga.
Menariknya, karakter Laras diceritakan sebagai seorang atlet renang. Hal tersebut ternyata menjadi tantangan baru bagi Nayla Purnama.
"Satu yang menarik dari aku adalah tantangan baru lagi buat aku, Laras ini adalah seorang atlet renang. Atlet renang. Jadi, aku cukup ada lah persiapan ini lumayan latihan berenang, makanya sudah mulai kelihatan nih kulitnya," kata Nayla Purnama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/8).
Selebritas berusia 19 tahun itu mengaku sempat memerankan karakter sebagai seorang atlet renang dalam film terdahulu.
Pengalaman tersebut seolah menjadi momen penyegaran kembali ingatan sekaligus keterampilannya di dalam air. Meski demikian, Nayla Purnama tetap harus menjalani sesi latihan dari awal.
"Di film sebelumnya pun aku sudah sempat dapat karakter jadi atlet renang. Jadi sebenarnya ini kayak, walaupun itu filmnya 6 tahun atau 7 tahun yang lalu, jadi ini rasanya kayak refresh moment lagi buat aku dan harus latihan lagi, lagi-lagi dari nol," jelasnya.
Nayla Purnama mengatakan bahwa latihan renang yang dilakukannya tidak terlalu intens karena porsi adegan renang dalam film tidak begitu banyak.
Aktris Nayla Purnama bakal membintangi film horor Di Ambang Kematian 2. Dia berperan sebagai Laras.
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