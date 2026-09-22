menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Di Ambang Perceraian, Audi Marissa dan Anthony Xie Tetap Kompak

Di Ambang Perceraian, Audi Marissa dan Anthony Xie Tetap Kompak

Di Ambang Perceraian, Audi Marissa dan Anthony Xie Tetap Kompak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anthony Xie dan Audi Marissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/9). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Audi Marissa dan Anthony Xie kembali menjalani proses mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (22/9).

Di tengah proses perceraian yang masih berlangsung, pasangan selebritas itu tetap kompak. Keduanya terlihat datang dan pergi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara bersama dengan menggunakan satu mobil.

Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, mengatakan keduanya masih memiliki kesempatan untuk membicarakan kembali persoalan rumah tangga.

Baca Juga:

“Ya doakan yang terbaik saja. Karena kan kalau untuk perasaan mereka, ya mereka yang tahu,” kata Rendi Rumapea di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/9).

Menurutnya, pihaknya tidak ingin banyak berspekulasi mengenai kondisi hubungan Audi Marissa dan Anthony Xie.

Rendi Rumapea menyebut hanya keduanya yang mengetahui kondisi hubungan mereka saat ini.

Baca Juga:

“Kami sebagai kuasa hukum hanya bisa mendampingi dan memberikan yang terbaik untuk para principal,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Audi Marissa, Amanda, mengatakan komunikasi antara kliennya dan Anthony masih berjalan dengan baik.

Audi Marissa dan Anthony Xie kembali menjalani proses mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (22/9).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI