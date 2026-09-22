Di Ambang Perceraian, Audi Marissa dan Anthony Xie Tetap Kompak

jpnn.com, JAKARTA - Audi Marissa dan Anthony Xie kembali menjalani proses mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (22/9).

Di tengah proses perceraian yang masih berlangsung, pasangan selebritas itu tetap kompak. Keduanya terlihat datang dan pergi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara bersama dengan menggunakan satu mobil.

Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, mengatakan keduanya masih memiliki kesempatan untuk membicarakan kembali persoalan rumah tangga.

“Ya doakan yang terbaik saja. Karena kan kalau untuk perasaan mereka, ya mereka yang tahu,” kata Rendi Rumapea di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/9).

Menurutnya, pihaknya tidak ingin banyak berspekulasi mengenai kondisi hubungan Audi Marissa dan Anthony Xie.

Rendi Rumapea menyebut hanya keduanya yang mengetahui kondisi hubungan mereka saat ini.

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“Kami sebagai kuasa hukum hanya bisa mendampingi dan memberikan yang terbaik untuk para principal,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Audi Marissa, Amanda, mengatakan komunikasi antara kliennya dan Anthony masih berjalan dengan baik.