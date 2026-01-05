Di Ambang Perceraian dari Ridwan Kamil, Atalia Praratya Curhat Begini
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Atalia Praratya menyampaikan curahan hati di ambang proses perceraian dari Ridwan Kamil.
Dia merasa perpisahan tersebut bakal menjadi babak baru dalam kehidupannya.
"Setiap akhir adalah awal yang baru," ungkap Atalia Praratya melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
Anggota DPR itu kemudian mengungkap harapan untuk menjalani tahun baru 2026.
Meski tidak membeberkan secara detail, Atalia Praratya merasa tahun baru menjadi momen untuk harapan yang baru pula.
"Tahun baru, harapan baru, dan awal yang baru. 2026, bismillahirrahmanirrahim," tutupnya.
Diketahui, proses perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya segera memasuki babak akhir.
Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, mengungkapkan sidang putusan cerai kliennya dan Ridwan Kamil dijadwalkan digelar pada 7 Januari 2026.
