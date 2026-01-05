menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Di Ambang Perceraian dari Ridwan Kamil, Atalia Praratya Curhat Begini

Di Ambang Perceraian dari Ridwan Kamil, Atalia Praratya Curhat Begini

Di Ambang Perceraian dari Ridwan Kamil, Atalia Praratya Curhat Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota DPR RI Atalia Praratya seusai menjalani sidang perceraian dari Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Atalia Praratya menyampaikan curahan hati di ambang proses perceraian dari Ridwan Kamil.

Dia merasa perpisahan tersebut bakal menjadi babak baru dalam kehidupannya.

"Setiap akhir adalah awal yang baru," ungkap Atalia Praratya melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

Anggota DPR itu kemudian mengungkap harapan untuk menjalani tahun baru 2026.

Meski tidak membeberkan secara detail, Atalia Praratya merasa tahun baru menjadi momen untuk harapan yang baru pula.

"Tahun baru, harapan baru, dan awal yang baru. 2026, bismillahirrahmanirrahim," tutupnya.

Baca Juga:

Diketahui, proses perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya segera memasuki babak akhir.

Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, mengungkapkan sidang putusan cerai kliennya dan Ridwan Kamil dijadwalkan digelar pada 7 Januari 2026.

Politikus Atalia Praratya menyampaikan curahan hati di ambang proses perceraian dari Ridwan Kamil.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI