jpnn.com - Persib Bandung harus melewati tantangan berat sebelum akhirnya menaklukkan Bali United FC pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.

Marc Klok dan kawan-kawan sempat tertinggal lebih dahulu sebelum comeback dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026).

Winger Persib Beckham Putra menilai menghadapi Bali United bukan pekerjaan mudah.

"Pertandingan melawan Bali United memang selalu sulit. Kami sempat berada dalam posisi tertinggal, tetapi akhirnya mampu membalikkan keadaan," ucapnya.

"Kemenangan ini kami persembahkan untuk Bobotoh dan keluarga. Terima kasih atas dukungannya."

Tantangan Berat di Tengah Jadwal Padat

Kemenangan atas Bali United menjadi hasil penting bagi Persib.

Baca Juga: Persib Perkenalkan Dokter Tim Baru di Laga Melawan Bali United

Namun, Beckham menyebut Persib harus bekerja ekstra untuk menjaga kondisi fisik. Pasalnya, mereka hanya memiliki waktu singkat untuk memulihkan kondisi sebelum kembali bertanding.

"Persiapan untuk pertandingan ini cukup menguras tenaga. Kami baru bermain beberapa hari lalu dan dalam tiga hari mendatang sudah harus kembali bertanding di ACL-2," jelasnya.