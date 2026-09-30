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Di Balik Dinding Lapas Cibinong

Di Balik Dinding Lapas Cibinong
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Anggota Komisi XIII DPR Yan Permenas Mandenas menunjukan botol minuman beralkohol bermerek di salah satu rumah saat peninjauan lapangan oleh Komisi XIII DPR di Komplek Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9). Foto-foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Komisi XIII DPR RI mendorong agar sepuluh kluster mewah yang berada di balik dinding Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor dibongkar.

Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso mengatakan, dari 13 bangunan, ada sepuluh yang di luar sistem Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

“Sepuluh bangunan tersebut tidak termasuk aset negara melalui APBN, dan lokasinya berada di bantaran sungai,” ujarnya.

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"Guna menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan. Apa pun hasil pemeriksaan internal nanti, kami berharap hari ini juga dibongkar,” tuturnya.

Di Balik Dinding Lapas CibinongSuasana Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9). Komisi XIII DPR melakukan peninjauan lapangan seusai temuan Ombudsman RI.Di Balik Dinding Lapas CibinongSuasana Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9). Komisi XIII DPR melakukan peninjauan lapangan seusai temuan Ombudsman RI.Di Balik Dinding Lapas CibinongSuasana ruang salah satu rumah yang ditinjau lapangan oleh Komisi XIII DPR di Komplek Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9). Komisi XIII DPR melakukan peninjauan lapangan seusai temuan Ombudsman RI.Di Balik Dinding Lapas CibinongAnggota Komisi XIII DPR Yan Permenas Mandenas saat meninjau salah satu rumah di Komplek Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9). Komisi XIII DPR melakukan peninjauan lapangan seusai temuan Ombudsman RI.Di Balik Dinding Lapas CibinongSuasana ruang salah satu rumah yang ditinjau lapangan oleh Komisi XIII DPR di Komplek Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9). Komisi XIII DPR melakukan peninjauan lapangan seusai temuan Ombudsman RI.Di Balik Dinding Lapas CibinongSuasana ruang salah satu rumah yang ditinjau lapangan oleh Komisi XIII DPR di Komplek Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9). Komisi XIII DPR melakukan peninjauan lapangan seusai temuan Ombudsman RI.Di Balik Dinding Lapas CibinongSuasana Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9). Komisi XIII DPR melakukan peninjauan lapangan seusai temuan Ombudsman RI.

"Supaya tidak disalahgunakan lagi, atau nanti jangan ketika kami sudah pulang dari sini malah dibiarkan atau muncul lagi seperti itu menjadi persoalan-persoalan kemudian hari ini,” imbuhnya.

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Sugiat menjelaskan bahwa berdasarkan rapat gelar pendapat yang telah dilakukan, ada dua fakta berbeda yang ditemukan.

“Pada rapat dengar pendapat yang kemarin ada dua fakta yang berbeda antara sidak Ombudsman dengan sidang yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, dan kami sudah mengecek objek yang sama,” katanya.

Komisi XIII DPR RI meminta 10 kluster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong untuk dibongkar hari ini

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