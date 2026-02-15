Di Balik Evaluasi Tenang Persija Jakarta, Ada Tekad Membara Menjelang Lawan Bali United

jpnn.com - Persija Jakarta menatap laga tandang ke markas Bali United pada pekan ke-21 BRI Super League sengan tekad bangkit.

Bek kiri Persija Dony Tri Pamungkas memastikan timnya telah mempersiapkan diri secara maksimal menjelang duel di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2/2026) malam.

Kekalahan pada pekan sebelumnya melawan Arema FC tak dibiarkan berlarut-larut.

Tim ibu kota memilih menjadikannya sebagai pemantik untuk memperkuat mental dan merapikan kembali fondasi permainan.

Situasi ruang ganti pun perlahan kembali stabil, seiring fokus yang diarahkan sepenuhnya ke pertandingan berikutnya.

Selama sepekan terakhir, suasana latihan di Persija Training Ground berlangsung intens.

Evaluasi dilakukan menyeluruh, mulai dari detail teknis hingga koordinasi antarlini.

Jeda kompetisi dimanfaatkan untuk mengasah kembali kepercayaan diri pemain, sekaligus mematangkan rencana taktik menghadapi lawan berat.