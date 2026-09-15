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Di Balik Gol Perdana Alex Martins untuk Persebaya, Ada Perjuangan yang Tak Mudah

Di Balik Gol Perdana Alex Martins untuk Persebaya, Ada Perjuangan yang Tak Mudah
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Alex Martins menjadi pahlawan Persebaya di pekan kedua Super League. Foto: persebaya

jpnn.com - Alex Martins akhirnya menemukan momen yang sudah lama dinantikan bersama Persebaya Surabaya.

Penyerang asal Brasil itu mencetak gol pertamanya untuk Green Force di kompetisi resmi ketika menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.

Gol tersebut lahir pada menit ke-81 dan memastikan Persebaya menang 1-0.

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Bagi Alex, gol itu menjadi buah dari proses panjang yang harus dilaluinya setelah mengalami cedera bahu.

Kembali dengan Kesempatan Terbatas

Alex belum langsung dipercaya tampil sejak menit awal. Bernardo Tavares baru memainkannya pada awal babak kedua.

Keputusan tersebut ternyata membuahkan hasil. Alex mampu memanfaatkan peluang yang datang dan menuntaskan umpan Jefferson Silva melalui sundulan.

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"Saya tentu sangat bahagia. Setelah cukup lama menunggu kesempatan bermain karena cedera, akhirnya saya bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk Persebaya," ucapnya.

Cedera Jadi Ujian

Cedera bahu sempat membuat Alex harus menghentikan aktivitasnya di lapangan. Masa tersebut kemudian diisi dengan proses pemulihan dan usaha mengembalikan kebugaran.

Alex Martins akhirnya menemukan momen yang sudah lama dinantikan bersama Persebaya Surabaya.

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