menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Di Balik Kemenangan Persebaya dari Madura United Ada Hal yang Sangat Berbahaya

Di Balik Kemenangan Persebaya dari Madura United Ada Hal yang Sangat Berbahaya

Di Balik Kemenangan Persebaya dari Madura United Ada Hal yang Sangat Berbahaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persebaya merayakan gol. Foto: IG officialpersebaya

jpnn.com - PAMEKASAN - Karteker atau Pelatih Sementara Persebaya Surabaya Uston Nawawi bersyukur pasukannya bisa memenangi Derbi Suramadu melawan Madura United, pada pekan ke-16 Super League di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Sabtu (3/1) malam WIB.

Bajol Ijo -salah satu sebutan Persebaya, menang dengan susah payah, satu gol tanpa balas.

Uston menilai kemenangan kedua dari dua pertandingan terakhir itu merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen tim.

Baca Juga:

“Kami bersyukur bisa mendapatkan tiga poin di sini. Madura United adalah tim yang bagus. Ini hasil kerja keras pemain dan seluruh staf. Alhamdulillah, tiga poin bisa kami amankan,” ujar Coach Uston.

Baca Juga:

Persebaya tampil dominan. Green Force mencatatkan penguasaan bola hingga 68 persen, serta melepaskan sembilan tembakan, dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang.

Coach Uston mengakui laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama datang dengan tren positif.

Mau tahu posisi Persebaya Surabaya di klasemen Super League? Marilah ke mari hei hei hei...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI