Di Balik Kemenangan Timnas Futsal Indonesia atas Vietnam, Hector Souto Ungkap Fakta Ini

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia sukses memembus semifinal Piala Asia Futsal 2026 seusai mengalahkan Vietnam.

Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (3/2) skuad asuhan Hector Souto menang dengan skor 3-2.

Gol kemenangan Skuad Garuda pada laga ini dicetak melalui Brian Ick pada menit ke-3, Ardiansyah Nur (10'), dan Reza Gunawan (25').

Adapun dua gol balasan Vietnam tercipta oleh brace Nguyen Da Hai di menit ke-(24 dan 35).

Pelatih Timnas Indonesia Hector Souto mengaku senang anak asuhannya mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir.

Dia mengungkapkan timnya tidak berada dalam kondisi terbaik sejak awal pertandingan karena beberapa pemain mengalami cedera.

“Laga yang sangat baik untuk kedua tim. Lawan juga punya peluang buat raih kemenangan, begitu juga kami.”

“Kami mencoba memperbaiki penampilan, lawan bermain menyerang pada babak kedua. Terpenting untuk kami sekarang melakukan recovery menghadapi laga berikutnya,” ujar pelatih kelahiran 7 Desember 1981 itu.